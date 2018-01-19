Автомобиль въехал на набережную в Рио-де-Жанейро, пострадали не менее 15 человек

19 января, Рио-де-Жанейро /Корр. БЕЛТА/. Не менее 15 человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов, которые прогуливались по набережной Копакабана в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), сообщает ТАСС.

Инцидент произошел около 20.30 по местному времени (1.30 по Минску). По предварительной информации, водитель автомобиля 41-летний Антониу Алмейда задержан. Он заявил, что страдает эпилепсией.

Разбитый автомобиль виновника ДТП затормозил на песке пляжа Копакабана. Вся передняя часть машины деформирована.

Пострадавшие, нуждающиеся в стационарном осмотре медиков, доставлены в ближайшую больницу.

Набережная Копакабана считается одним из самых популярных туристических районов Рио-де-Жанейро.-0-