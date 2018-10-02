Автомобиль въехал в толпу людей в Стамбуле

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель намеренно осуществил наезд на толпу людей в городе Стамбул в районе Бакырей. Пострадали 5 человек. Водитель задержан. Об этом сообщает турецкий телевизионный канал NTV.
Сообщается, что хозяин автомобиля поссорился со своей подругой. В конфликт вмешались прохожие, однако мужчина разозлился еще больше, сел за руль автомобиля и начал сбивать пешеходов.-0-
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