Автомобиль врезался в здание телеканала Fox News в Далласе

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Далласе (США) мужчина на автомобиле врезался в здание, где расположена студия американского телеканала Fox News.
На сайте Fox News сообщается, что, врезавшись в здание, мужчина выскочил из автомобиля и начал что-то кричать.
По последним данным, злоумышленник задержан полицией. При нем была обнаружена подозрительная сумка. В связи с этим на место ЧП прибыли саперы, проводится эвакуация.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4481 BYN
|2.45 BYN
|2.455 BYN
|USD
|2.1162 BYN
|2.118 BYN
|2.127 BYN
|RUB
|3.0936 BYN
|3.097 BYN
|3.11 BYN