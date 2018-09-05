Автомобиль врезался в здание телеканала Fox News в Далласе

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Далласе (США) мужчина на автомобиле врезался в здание, где расположена студия американского телеканала Fox News.

На сайте Fox News сообщается, что, врезавшись в здание, мужчина выскочил из автомобиля и начал что-то кричать.

По последним данным, злоумышленник задержан полицией. При нем была обнаружена подозрительная сумка. В связи с этим на место ЧП прибыли саперы, проводится эвакуация.-0-