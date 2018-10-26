Автомобильный мост в Приморье обрушился под большегрузом

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Приморском крае РФ обрушился автомобильный мост из-за проезда большегрузного автомобиля, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС. По предварительным данным, один человек погиб.

Инцидент произошел на автодороге Осиновка - Рудная Пристань в Михайловском районе. Во время движения большегруза обрушились два пролета моста через реку Осиновка.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию края, известно как минимум об одном погибшем. Другие подробности не сообщаются.

Подобный инцидент с обрушением моста произошел в октябре в Амурской области России на железнодорожные пути Транссибирской магистрали. В результате пострадал один человек. Местные власти сообщили, что происшествие могло быть вызвано проездом большегрузного транспорта.-0-