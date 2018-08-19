Автор детективов Юлия Шилова пострадала от пожара в своем доме

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная писательница Юлия Шилова чудом спаслась из горящего дома на Ленинском проспекте в Москве. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Юлия считает, что виноваты в пожаре рабочие, которые ремонтировали кровлю. Пожарной сигнализации в доме нет, и о пожаре хозяйка узнала, когда выходила на улицу.

"Я чудом обнаружила дым, выходя из квартиры. Если бы я вышла 5 мин позже, сгорела бы не просто моя квартира, а целый дом. Я как могла в одиночку боролась с огнем и ждала помощи, потому что дорога была каждая секунда", - рассказывает писательница в Facebook. У Шиловой закружилась голова, и она вызвала "скорую". Медики поставили ей капельницу.

Пожарные ликвидировали пожар быстро, огонь не успел распространиться. Писательница попадает домой по пожарной лестнице - основной вход в ее квартиру по какой-то причине замурован коммунальщиками.

В 2012 году Юлия Шилова заняла второе место среди самых издаваемых авторов художественной литературы в России, выпустив за год 108 книг.-0-