Азербайджанские пограничники задержали сирийца с картами России и Беларуси

8 марта, Баку /БЕЛТА - Trend/. Сирийца с картами Азербайджана, России и Беларуси задержали азербайджанские пограничники. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Азербайджана.
На служебной территории пограничной заставы близ города Астара пограничный наряд обнаружил на контрольно-следовой полосе следы ног, ведущие с территории Ирана в сторону Азербайджана. Нарушитель границы был задержан, им оказался гражданин Сирии.
У него были обнаружены два принадлежащих ему паспорта гражданина Сирии, карты Азербайджана, России и Беларуси, более $500, 1,3 тыс. евро и 170 тыс. иранских риалов. Возбуждено уголовное дело.-0-
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