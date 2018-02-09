Азиатские биржи демонстрируют значительное падение вслед за американскими

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские фондовые индексы завершили торги 8 февраля очередным падением, потянув за собой обрушение фондовых бирж в Японии и Китае, сообщают информагентства.

К закрытию сессии 8 февраля американский промышленный индекс Dow Jones упал на 1033 пункта (на 4,15%). Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 274 пункта (на 3,9%), индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 100 пунктов (на 3,75%).

Крупное падение показали акции General Electric (-4,79%), Microsoft (-4,12%), Google (-3,93%) и Citigroup (-3,65%).

Вслед за снижением котировок на бирже в США значительное падение продемонстрировали крупнейшие азиатские биржи. Так, ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, на открытии торгов 9 февраля обвалился на 3%.

Основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index снизился на 5,15%, шэньчжэньский Shenzhen Composite Index упал на 2,68%. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 4,25%.-0-