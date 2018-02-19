BAFTA назвала лучший британский фильм

Фильм Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури" получил премию BAFTA как лучший британский фильм. Об этом сообщили информагентства.

Грэм Броудбент, выступивший в качестве продюсера фильма, описал ленту как драму о женщине, бросающей вызов сложившемуся порядку вещей.

Ранее данный фильм назвали лучшим в Лондонском кружке кинокритиков.

В США объявлены номинанты на премию "Оскар" Фильмы "Форма воды", "Дюнкерк", "Леди Берд", "Прочь", "Зови меня своим именем" вошли в число номинантов на "Оскар" в категории "Лучший фильм".