BAFTA назвала лучший британский фильм

Фильм Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури" получил премию BAFTA как лучший британский фильм. Об этом сообщили информагентства.
Грэм Броудбент, выступивший в качестве продюсера фильма, описал ленту как драму о женщине, бросающей вызов сложившемуся порядку вещей.
Ранее данный фильм назвали лучшим в Лондонском кружке кинокритиков.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN