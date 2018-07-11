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Бакалавров по искусственному интеллекту собираются готовить в Китае

В мире 11.07.2018 | 12:26
Жэньминь Жибао: новости из Китая Новости темы Жэньминь Жибао: новости из Китая
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11 июля, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. В Пекине прошла первая конференция, организованная Пекинским университетом авиации и космонавтики и посвященная введению специальности "искусственный интеллект" (ИИ) в программу бакалавриата. Ответственные за специальность представители 26 вузов, таких как Университет Цинхуа, Нанкинский университет, Сианьский транспортный университет, приняли участие в конференции и составили документ "Предложение о создании специальности искусственного интеллекта".

В документе отмечено, что по мере перехода общества с этапа информатизации на этап интеллектуализации интеллектуальные приложения все глубже проникают во все сферы деятельности. Спрос на кадры в сфере искусственного интеллекта имеет долгосрочную тенденцию, поэтому необходимо усилить воспитание кадров, учредить специальность ИИ бакалавриата, создать режим взаимодействия производства, преподавания и исследования с целью состыковки с отраслями, а также повысить способность к инновациям и созданию собственного дела у студентов. Подчеркнув универсальность, проницаемость и практичность ИИ, представители вузов предложили учредить специальность ИИ, разработать учебные планы и систему предметов в соответствии с условиями и преимуществами данных вузов.

Директор Института искусственного интеллекта при Пекинском университете авиации и космонавтики Ли Бо провел исследование и анализ 27 лучших вузов Китая. 25 вузов планируют подать заявку о создании специальности ИИ для бакалавриата в этом году. Эти вузы станут первыми в Китае, которые начнут принимать студентов по этой специальности на отделение бакалавриата после того, как получат разрешение от Министерства образования.

Сианьский транспортный университет в этом году уже открыл экспериментальный курс в Институте имени Цянь Сюэсэня и начал прием студентов. Нанкинский университет в марте этого года создал Институт искусственного интеллекта и открыл первый набор студентов по специальности "Вычислительная наука и технологии (направление ИИ)".-0-

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Китай, образование
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