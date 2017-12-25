Барабанщика The Beatles Ринго Старра произведут в рыцари

Посвящение в рыцари британской короны состоится 1 января 2018 года в ходе торжественной церемонии в Букингемском дворце. Письмо с приглашением Ринго получил еще несколько недель назад.

Рыцарский титул барабанщику присвоят за достижения в музыкальной и благотворительной сферах. Вручение наград в рамках New Year's Honours уже долгое время является традиционным.

77-летний Ринго Старр уже удостаивался королевской награды. Еще в 1965 году группа The Beatles в полном составе получила из рук Елизаветы II орден Британской империи, учрежденный Георгом V. Это, кстати, самая малозначительная награда, но ее имеет больше всего людей.

В 1997 году рыцарский титул присвоили бывшему солисту "Битлз" Полу Маккартни. После церемонии, которую, как ожидается, проведет сама королева, новоиспеченный рыцарь получит право бесплатного проезда в общественном транспорте и возможность просить королевской аудиенции в любое время.