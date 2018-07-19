Барнье просит ускорить подготовку договора об условиях Brexit

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье заявил, что подготовку соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС необходимо завершить за 13 недель, до октябрьского саммита стран ЕС. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, сообщают информагентства.

Мишель Барнье добавил, что одновременно необходимо подготовить политическую декларацию по будущим отношениям ЕС и Великобритании. Ни декларация, ни само соглашение о разводе пока не готовы.

Новый министр Великобритании по Brexit Доминик Рааб заявил о готовности активизировать переговоры о порядке выхода страны из Евросоюза.

Мишель Барнье и Доминик Рааб проводят сегодня встречу в Брюсселе.-0-