Беглый член якудза попался из-за слишком приметного поста в Facebook

Полиция Таиланда объявила о задержании 74-летнего Сигехару Сираи, ранее занимавшего высокий пост в одной из самых крупных группировок японской мафии якудза Ямагути-гуми. По сообщениям информагентств, выйти на след главаря помог пост в социальной сети Facebook.

По сети распространились снимки пожилого мужчины, покрытого татуировками. На снимок отреагировали лайками и репостами более 14 тыс. раз. В августе 2017 года их увидели японские представители служб правопорядка и связались с тайскими коллегами. Они сообщили, что запечатленный на фотографиях мужчина является разыскиваемым членом якудзы.

Сираи задержали в городе Лопбури, что в центральной части Таиланда. Ему инкриминировали незаконные въезд и пребывание на территории королевства. Вскоре его экстрадируют в Японию, где местные власти предъявят соответствующие обвинения.

Известно, что мужчина сбежал из страны в 2005 году, спустя два года после убийства главы соперничающей группировки. Семь его подчиненных уже получили сроки от 12 до 17 лет.