8 января, Баку /БЕЛТА - Trend/. Беларусь и Азербайджан будут сотрудничать на фондовом рынке. Соответствующий меморандум подписали главы Бакинской фондовой биржи (БФБ) и Белорусской валютно-фондовой биржи Вугар Намазов и Андрей Аухименя.

Согласно сообщению БФБ, организации будут обмениваться опытом в сфере развития листинга, изучать взаимную правовую базу по внедрению на рынках новых финансовых инструментов, оказывать поддержку пост-торговым институтам для выхода зарубежных инвесторов на рынки капитала.

Белорусская валютно-фондовая биржа является торговой площадкой, обслуживающей три основных сегмента организованного финансового рынка Беларуси (валютный, фондовый и срочный рынок).-0-