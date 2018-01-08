8 января, Баку /БЕЛТА - Trend/. Беларусь и Азербайджан будут сотрудничать на фондовом рынке. Соответствующий меморандум подписали главы Бакинской фондовой биржи (БФБ) и Белорусской валютно-фондовой биржи Вугар Намазов и Андрей Аухименя.
Согласно сообщению БФБ, организации будут обмениваться опытом в сфере развития листинга, изучать взаимную правовую базу по внедрению на рынках новых финансовых инструментов, оказывать поддержку пост-торговым институтам для выхода зарубежных инвесторов на рынки капитала.
Белорусская валютно-фондовая биржа является торговой площадкой, обслуживающей три основных сегмента организованного финансового рынка Беларуси (валютный, фондовый и срочный рынок).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3951 BYN
|2.392 BYN
|2.405 BYN
|USD
|1.9974 BYN
|1.997 BYN
|2.008 BYN
|RUB
|3.4936 BYN
|3.475 BYN
|3.49 BYN