Белый дом объяснил выбор места для встречи Трампа и Ким Чен Ына

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сингапур выбран местом встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына из соображений безопасности, местоположения и нейтрального статуса этого города-государства, сообщают информагентства со ссылкой на Белый дом.
По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Раджа Шаха, Сингапур может обеспечить безопасность обоих президентов. Кроме того, этот город-государство имеет отношения как с США, так и с КНДР. Он добавил, что это будет однодневный саммит с возможностью продления.
Численность и состав американской делегации пока неизвестны. Также не сообщается, проведут ли Дональд Трамп и Ким Чен Ын переговоры один на один.
Ранее президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня. Перед этим 22 мая Дональд Трамп проведет переговоры в Вашингтоне с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.-0-
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