Береговая охрана Турции спасла беженцев

Береговая охрана Турции спасла 34 нелегальных мигранта на острове Богаз у побережья в провинции Измир.
Беженцы смогли доплыть до острова после того, как перевернулась их лодка.
В спасательной операции два вертолета совершили семь вылетов на остров и сняли с него мигрантов, в первую очередь женщин и детей, в том числе и беременную женщину.
Всем оказали первую медицинскую помощь, пятерых мигрантов доставили в больницу на осмотр.
Поиски одного беженца продолжаются.
По данным ООН, меньше мигрантов и беженцев стали достигать побережья Европы через Средиземное море. С января по июнь число мигрантов составило 46 500 человек, за тот же период 2017 года – более 101 тысячи.
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