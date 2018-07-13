Береговая охрана Турции спасла беженцев

Береговая охрана Турции спасла 34 нелегальных мигранта на острове Богаз у побережья в провинции Измир.

Беженцы смогли доплыть до острова после того, как перевернулась их лодка.

В спасательной операции два вертолета совершили семь вылетов на остров и сняли с него мигрантов, в первую очередь женщин и детей, в том числе и беременную женщину.

Всем оказали первую медицинскую помощь, пятерых мигрантов доставили в больницу на осмотр.

Поиски одного беженца продолжаются.

По данным ООН, меньше мигрантов и беженцев стали достигать побережья Европы через Средиземное море. С января по июнь число мигрантов составило 46 500 человек, за тот же период 2017 года – более 101 тысячи.