Берлинскую стену хотят восстановить, чтобы вновь разрушить

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. К 30-летию объединения Берлина организаторы фестиваля Berliner Festspiele хотят возвести бутафорскую Берлинскую стену, чтобы затем ее разрушить, сообщает The Art Newspaper.

По задумке организаторов 3 октября стена появится на бульваре Унтер-ден-Линден и простоит там до 9 ноября - Дня объединения Берлина. После мероприятия стена будет разрушена.

"На данный момент мы не можем подтвердить, что проект будет осуществлен. Через некоторое время мы сообщим дополнительную информацию, т.к. сейчас идут переговоры с администрацией города" - сообщила одна из организаторов.

Также она добавила, что на специально огороженной территории, прилегающей к стене, планируется воссоздать черты Восточного Берлина, дающие представление об особенностях жизни в тоталитарном государстве.-0-