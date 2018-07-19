Бесплатные автобусные экскурсии предлагают туристам в Испании

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатные автобусные экскурсии предлагают нынешним летом туристам в Испании. Об инициативе мэрии города Фигерес, расположенного в провинции Жирона, сообщает Каталонское агентство по туризму.

Мэрия организовала два бесплатных экскурсионных автобусных маршрута для отдыхающих на Коста-Браве и юге Франции.

Дважды в неделю туристы могут съездить в сопровождении гидов на день в Фигерес из Ла-Эскала (с остановками в Росесе и Сант-Пере-Пескадор) и из Перпиньяна (Франция).

Поездки будут проходить по 31 августа.-0-