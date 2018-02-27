Безбилетники попытались покинуть Эквадор в шасси самолета и погибли

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин пытались улететь из Перу в США в стойке шасси самолета. Безбилетное путешествие закончилось трагически. Об этом сообщает перуанская газета EL Comercio.

Тела молодых людей в возрасте от 25 до 30 лет были обнаружены в южной части взлетно-посадочной полосы в аэропорту Хосе Хоакина де Ольмедо в городе Гуаякиль.

Инцидент произошел во время промежуточной посадки в Эквадоре, когда самолет вылетал в Нью-Йорк. Лайнеру пришлось вернуться, так как полиция Эквадора подозревала, что в шасси могут находится другие безбилетники.-0-