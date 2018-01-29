Билл Гейтс потратил 40 млн долларов на идеальную корову

Глава Microsoft выделил около 40 млн долларов на генетические исследования коров. Данные средства поступили на счет компании в Эдинбурге, занимающейся генетическими проектами и вакциной для животных.

В соответствии с ожиданиями Гейтса, новые коровы должны давать молока не меньше, чем лучшие европейские виды, но при этом выдерживать сильную жару.

"Эффект от каждого потраченного доллара очень высок в данной области: корова может быть в четыре раза производительнее и при этом обладать той же живучестью", - приводят слова бизнесмена СМИ.