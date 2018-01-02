Биометрический контроль при въезде в Украину уже прошли 3,3 тыс. иностранцев

2 января, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. За первые сутки действия биометрического контроля при въезде в Украину границу пересекли 3,3 тыс. иностранцев. Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекли 3,3 тыс. иностранцев из категории, подлежащей биометрическому контролю, из них почти 1,9 тыс. - граждане России. Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было. Граждане спокойно реагируют", - сказал он.

Система фиксации биометрических данных для граждан 71 страны начала работу в Украине 1 января 2018 года. Но еще 27 декабря был запущен тестовый режим биометрического контроля на границе с Россией.

Новая система фиксации биометрических данных не только позволяет контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам данных Интерпола. На границе проверяются паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и даже техпаспорта. Предполагалось, что могут возникнуть технические проблемы только у туристов, которые не имеют биометрических паспортов.-0-