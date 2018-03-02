Бизнесмены по всему миру потеряли более сотни миллиардов долларов за несколько дней

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Богатейшие люди мира потеряли крупные суммы денег из-за падения фондового рынка США, сообщают информагентства.
Это произошло на фоне новостей о введении США в ближайшее время ввозных пошлин на сталь и алюминий.
В четверг американские биржи закрыли торги заметным снижением индекса широкого рынка S&P 500, который упал на 1,33% - до 2677,67 пункта. За период с понедельника по четверг индекс упал на 3,7%.
По версии Bloomberg, 500 главных богачей мира на фоне этого потеряли с 26 февраля $128 млрд. Больше всего от падения фондового рынка пострадали американские бизнесмены.
Глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и основатель социальной сети Facebook потеряли по $3,74 млрд. Состояние генерального директора Alphabet Ларри Пейджа и одного из создателей Google Сергея Брина уменьшилось примерно на $3 млрд. Владелец Zara Амансио Ортега лишился $2,5 млрд. -0-
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