Бизнесмены по всему миру потеряли более сотни миллиардов долларов за несколько дней

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Богатейшие люди мира потеряли крупные суммы денег из-за падения фондового рынка США, сообщают информагентства.

Это произошло на фоне новостей о введении США в ближайшее время ввозных пошлин на сталь и алюминий.

В четверг американские биржи закрыли торги заметным снижением индекса широкого рынка S&P 500, который упал на 1,33% - до 2677,67 пункта. За период с понедельника по четверг индекс упал на 3,7%.

По версии Bloomberg, 500 главных богачей мира на фоне этого потеряли с 26 февраля $128 млрд. Больше всего от падения фондового рынка пострадали американские бизнесмены.

Глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и основатель социальной сети Facebook потеряли по $3,74 млрд. Состояние генерального директора Alphabet Ларри Пейджа и одного из создателей Google Сергея Брина уменьшилось примерно на $3 млрд. Владелец Zara Амансио Ортега лишился $2,5 млрд. -0-