Бюджет ЕС потеряет 13 млрд евро в год из-за Brexit

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение Великобритании о выходе из ЕС (Вrexit) пробило брешь в бюджете ЕС на следующий семилетний период с 2021 по 2027 год в 13 млрд евро в год. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер на тематической конференции в Брюсселе, сообщает ТАСС.

"К сожалению один из чистых доноров (страна, которая направляет в бюджет ЕС больше денег, чем получает из него) Великобритания решила нас покинуть. Из-за этого мы потеряем до 13 млрд евро ежегодно", - заявил Гюнтер Эттингер.

"Дыра в сфере расходов - это увеличение количества задач, на которые необходимо выделить европейское финансирование, включая борьбу с терроризмом, внешнюю и внутреннюю безопасность, защиту наших границ, проведение крупных исследовательских программ, чтобы поддерживать нашу конкурентоспособность в цифровой век", - сказал еврокомиссар.

Изыскать недостающие средства Еврокомиссия предлагает за счет "обеспечения экономии и повышения эффективности расходования средств на европейские программы". Каждый вложенный евро должен иметь добавленную стоимость.

Гюнтер Эттингер призвал страны ЕС, европейский бизнес и международные организации вносить предложение о формировании будущего семилетнего бюджетного плана до мая 2018 года.

Таким образом Еврокомиссия предлагает изменить систему формирования бюджета ЕС, сократив сроки бюджетного планирования с семи до пяти лет.

"Нам необходимо перейти к более демократическому принципу формирования бюджета ЕС, заменив семилетний период на пятилетний. Мы предлагаем, чтобы следующий семилетний перспективный бюджетный план стал переходным периодом к новой системе формирования бюджета", - заявил Эттингер.

Он мотивировал это тем, что пять лет - срок, на который избирается Еврокомиссия и Европарламент, это позволит принимать и исполнять бюджет ЕС одним и тем же политикам, что "повысит демократическую отчетность и ответственность в бюджетных вопросах".-0-