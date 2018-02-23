23 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Бюджет Олимпиады и Паралимпиады в Пхенчхане составляет $12,5 млрд, передают информагентства со ссылкой на представителей оргкомитета ОИ.

На организацию соревнований направлено $12,5 млрд, из которых большую часть $10,1 млрд выделило южнокорейское правительство. Деньги пошли на создание объектов инфраструктуры. Еще $2,4 млрд - это операционные расходы.

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят с 9 по 25 февраля. В программу Игр включены 15 зимних спортивных дисциплин, составляющих собой 7 зимних видов спорта: 3 коньковые дисциплины (фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек), 6 лыжных дисциплин (горнолыжный спорт, лыжный спорт, фристайл, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина, сноуборд), 2 бобслейных вида спорта (бобслей, скелетон) и 4 других вида спорта (биатлон, керлинг, хоккей, и санный спорт). Паралимпиада пройдет 9-18 марта.-0-