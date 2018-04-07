Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

7 апреля, Иерусалим /БЕЛТА - ТАСС/. В храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу, накануне Пасхи, сошел Благодатный огонь.
Благодатный огонь сходит в Кувуклии - часовне над пещерой Гроба Господня. Это событие предваряют несколько часов молитв тысяч людей. От огня свечей патриарха Иерусалима и всея Палестины Феофила III верующие зажгли свои свечи. "Христос Воскресе!" - "Воистину Воскресе!" - такими словами на разных языках они приветствовали схождение Благодатного огня.
Гроб Господень - главная святыня христианского мира. Каждый год, накануне православной Пасхи, там происходит чудо схождения Благодатного огня, "разоблачить" которое никому не удалось, несмотря на многочисленные попытки. Верующие полагают, что если огонь когда-либо не сойдет, то это ознаменует начало последних времен.-0-
Фото ТАСС
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4007 BYN
|2.398 BYN
|2.407 BYN
|USD
|1.9637 BYN
|1.96 BYN
|1.964 BYN
|RUB
|3.3945 BYN
|3.38 BYN
|3.395 BYN