Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

7 апреля, Иерусалим /БЕЛТА - ТАСС/. В храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу, накануне Пасхи, сошел Благодатный огонь.

Благодатный огонь сходит в Кувуклии - часовне над пещерой Гроба Господня. Это событие предваряют несколько часов молитв тысяч людей. От огня свечей патриарха Иерусалима и всея Палестины Феофила III верующие зажгли свои свечи. "Христос Воскресе!" - "Воистину Воскресе!" - такими словами на разных языках они приветствовали схождение Благодатного огня.

Гроб Господень - главная святыня христианского мира. Каждый год, накануне православной Пасхи, там происходит чудо схождения Благодатного огня, "разоблачить" которое никому не удалось, несмотря на многочисленные попытки. Верующие полагают, что если огонь когда-либо не сойдет, то это ознаменует начало последних времен.-0-

Фото ТАСС