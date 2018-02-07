Блок Меркель и СДПГ согласовали коалиционный договор нового правительства

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консервативный блок Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) после длительных переговоров смогли согласовать коалиционный договор, который ляжет в основу работы нового правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Der Spiegel.
Отмечается, что переговорщики завершили консультации, договор о коалиции согласован.
Информационное агентство ДПА сообщает, что партии договорились и о распределении министерских портфелей. Так, СДПГ сохранит за собой руководство Министерством иностранных дел и получит от консерваторов Минфин. При этом возглавляемое до сих пор социал-демократами Министерство экономики перейдет к блоку Ангелы Меркель.
Решающий раунд коалиционных переговоров в ФРГ продлился почти 24 часа. Лидеры трех партий (консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также Социал-демократической партии Германии) прибыли накануне на консультации, с тех пор дискуссии не прекращались.
С большой долей вероятности коалиционный договор будет представлен общественности к вечеру 7 февраля или утру 8 февраля.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4666 BYN
|2.455 BYN
|2.463 BYN
|USD
|1.9894 BYN
|1.986 BYN
|1.988 BYN
|RUB
|3.4803 BYN
|3.481 BYN
|3.49 BYN