Блок Меркель и СДПГ согласовали коалиционный договор нового правительства

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консервативный блок Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) после длительных переговоров смогли согласовать коалиционный договор, который ляжет в основу работы нового правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Der Spiegel.

Отмечается, что переговорщики завершили консультации, договор о коалиции согласован.

Информационное агентство ДПА сообщает, что партии договорились и о распределении министерских портфелей. Так, СДПГ сохранит за собой руководство Министерством иностранных дел и получит от консерваторов Минфин. При этом возглавляемое до сих пор социал-демократами Министерство экономики перейдет к блоку Ангелы Меркель.

Решающий раунд коалиционных переговоров в ФРГ продлился почти 24 часа. Лидеры трех партий (консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также Социал-демократической партии Германии) прибыли накануне на консультации, с тех пор дискуссии не прекращались.

С большой долей вероятности коалиционный договор будет представлен общественности к вечеру 7 февраля или утру 8 февраля.-0-