Bloomberg назвало самого богатого человека в истории

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным агентства Bloomberg, самым богатым человеком в современной истории стал основатель и владелец компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос. Об этом сообщают информагентства.

По информации Bloomberg, состояние миллиардера на 16 июля оценивалось в $150 млрд. Джеффу Безосу удалось обойти основателя Microsoft Билла Гейтса, чье состояние в 1990 году достигло рекордной суммы - $100 млрд (на данный момент с учетом инфляции это равняется $149 млрд).

Таким образом, пишет Bloomberg, глава Amazon стал "богаче, чем кто бы то ни было на земле, по крайней мере, с 1982 года, когда Forbes впервые опубликовал свой рейтинг богатейших людей".

Американский предприниматель Джеф Безос является выпускником престижного Принстонского университета со степенями по электроинженерии и компьютерным наукам. В 1994 году он создал интернет-магазин Amazon.com - один из первых подобных сервисов, ориентированных на продажу реальных товаров массового спроса. Безос расширил сферу своих бизнес-интересов, основав в 2000 году аэрокосмическую компанию Blue Origin. Она начала тестовые полеты в космос в 2015 году и планирует организовать коммерческие суборбитальные рейсы с людьми в конце 2018 года. В 2018 году Джеф Безос стал богатейшим человеком мира, расположившись на первой строчке рейтинга миллиардеров Forbes.-0-