Blue Origin намерена брать с туристов за суборбитальный полет $200-300 тыс.

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская частная аэрокосмическая компания Blue Origin планирует продавать туристам места на своем корабле New Shepard для суборбитальных полетов по цене от $200 тыс. до $300 тыс., сообщает ТАСС.

Ранее, 19 июня, вице-президент Blue Origin Роберт Мейерсон заявил на конференции по перспективным космическим услугам, что компания планирует начать продажу билетов для космических туристов уже в 2019 году. При этом точную дату начала продаж и стоимость полета он не назвал.

Корабль New Shepard сможет брать на борт шесть пассажиров. Он уже совершил с осени 2015 года восемь удачных испытательных полетов в автоматическом режиме. Последний полет состоялся 29 апреля 2018 года. Следующее испытание может быть осуществлено до конца лета.

Первыми пассажирами корабля станут сотрудники Blue Origin, однако к их отбору компания еще не приступала. По оценкам экспертов, каждый полет на орбиту будет обходиться в $10 млн, так что Blue Origin понесет убытки, по крайней мере на первоначальном этапе.

Помимо Blue Origin регулярные туристические полеты в космос планируют также осуществлять компании Virgin Galactic и SpaceX. Так, Virgin Galactic в конце мая провела 13-е испытание своего корабля. Ожидается, что стоимость двухчасового полета, во время которого шесть пассажиров смогут увидеть Землю с высоты 100 км, составит порядка $250 тыс. В компании уверяют, что продали уже свыше 650 билетов, хотя сроки старта корабля с туристами на борту не называются. Среди тех, кто хочет отправиться на орбиту на этом корабле, есть голливудские звезды Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс и Анджелина Джоли.-0-