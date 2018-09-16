16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая компания BMW отзывает 139 тыс. автомобилей в Китае. Причина - возможная неисправность в системе кондиционирования. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отзыву подлежат некоторые модели третьей серии, выпущенные в Китае и импортированные в Поднебесную с 2005 по 2011 годы. Автопроизводитель проверит систему кондиционирования и при необходимости заменит неисправные элементы.-0-