16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая компания BMW отзывает 139 тыс. автомобилей в Китае. Причина - возможная неисправность в системе кондиционирования. Об этом сообщило агентство Reuters.
Отзыву подлежат некоторые модели третьей серии, выпущенные в Китае и импортированные в Поднебесную с 2005 по 2011 годы. Автопроизводитель проверит систему кондиционирования и при необходимости заменит неисправные элементы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4996 BYN
|2.495 BYN
|2.499 BYN
|USD
|2.1387 BYN
|2.13 BYN
|2.138 BYN
|RUB
|3.129 BYN
|3.126 BYN
|2.15 BYN