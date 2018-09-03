BMW предъявлен штраф в 10 млн евро в связи с дизельным скандалом

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкому автоконцерну BMW предъявлен штраф в размере 10 млн евро в связи с тем, что компания непреднамеренно оснастила ряд автомобилей неразрешенными устройствами по контролю за очисткой выхлопных газов. Об этом сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

В результате расследования прокуратуры Мюнхена стало известно, что компания BMW, в отличие от Volkswagen, не манипулировала заведомо ложными данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах производимых ею автомобилей.

Сообщается, что BMW по ошибке установила неразрешенное программное обеспечение на 7600 машин моделей 750xd и M550xd. Прокурор усмотрел в случившемся халатность, а не злой умысел. Он предложил компании выплатить штраф в размере 10 млн евро, избежав дальнейшего судебного разбирательства. Указанная сумма была озвучена в августе 2018 года во время переговоров с юристом, представляющим интересы автоконцерна. В настоящее время неизвестно, согласилась ли компания принять подобные условия.

Ранее суд обязал немецкого автопроизводителя Volkswagen уплатить штраф в размере 1 млрд евро, после того как выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, позволявшим занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. В результате контрольные замеры показали, что автомобили полностью отвечают принятым нормам, хотя фактически их выбросы значительно превышали установленный максимальный уровень загрязнения воздуха.-0-