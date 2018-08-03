Боевики атаковали 12 школ в Пакистане

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боевики атаковали 12 школ на северо-западе и севере Пакистана, сообщает Reuters.
Были атакованы и подожжены восемь школ для девочек и четыре для мальчиков. О пострадавших не сообщается. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение. В полиции считают, что произошедшее было хорошо спланированным и скоординированным актом.
Нападавшие также пытались проникнуть в военную школу, но их остановили охранники.
В Пакистане часто происходят нападения на женские школы в связи с тем, что местные радикальные исламистские движения выступают против образования девочек, поскольку считают женское обучение противоречащим религиозным нормам.-0-
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