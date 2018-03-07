Боевики атаковали здание полиции в Афганистане

По меньшей мере трое полицейских погибли и еще четверо получили ранения в ходе нападения на отделение полиции, расположенное в приграничном с Пакистаном уезде Спин-Болдак. Оно расположено в провинции Кандагар, что на юге Афганистана.
Первоначально террорист-смертник, управлявший заминированным мотоциклом, подорвал себя у входа в помещение. Вскоре в здание проникли трое боевиков и открыли огонь по правоохранителям.
Нападавших удалось ликвидировать. При этом ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан".
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