Боевики атаковали здание полиции в Афганистане

По меньшей мере трое полицейских погибли и еще четверо получили ранения в ходе нападения на отделение полиции, расположенное в приграничном с Пакистаном уезде Спин-Болдак. Оно расположено в провинции Кандагар, что на юге Афганистана.

Первоначально террорист-смертник, управлявший заминированным мотоциклом, подорвал себя у входа в помещение. Вскоре в здание проникли трое боевиков и открыли огонь по правоохранителям.

Нападавших удалось ликвидировать. При этом ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан".