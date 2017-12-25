Боевики "Боко харам" атаковали город в Нигерии

Вооруженные люди напали на город Маидугури в Нигерии. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на очевидцев.
Населенный пункт расположен в центре зоны противостояния правительственных войск и "Боко харам". Ранее боевики захватили один из небольших городов на северо-востоке Нигерии.
"Боко харам" - радикальная исламистская группировка, действующая в Нигерии, Чаде, Камеруне и Нигере. Весной 2015 года присягнула на верность "Исламскому государству".
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