Боевики "Боко харам" атаковали город в Нигерии

Вооруженные люди напали на город Маидугури в Нигерии. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на очевидцев.

Населенный пункт расположен в центре зоны противостояния правительственных войск и "Боко харам". Ранее боевики захватили один из небольших городов на северо-востоке Нигерии.

"Боко харам" - радикальная исламистская группировка, действующая в Нигерии, Чаде, Камеруне и Нигере. Весной 2015 года присягнула на верность "Исламскому государству".