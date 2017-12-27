Боевики сбили самолет сирийских ВВС - СМИ

Ряд информагентств со ссылкой на представителей сирийской армии сообщает об уничтожении истребителя МиГ-21, принадлежащего военно-воздушным силам страны.
Атака произошла на севере провинции Хама. Военные источники сообщают о гибели пилота.
Принадлежность боевиков к какой-либо группировке не раскрывается. Речь может идти о группировке "Джебхат ан-Нусра". Источники сообщают о нарушении перемирия.
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