Боевики сбили самолет сирийских ВВС - СМИ

Ряд информагентств со ссылкой на представителей сирийской армии сообщает об уничтожении истребителя МиГ-21, принадлежащего военно-воздушным силам страны.

Атака произошла на севере провинции Хама. Военные источники сообщают о гибели пилота.

Принадлежность боевиков к какой-либо группировке не раскрывается. Речь может идти о группировке "Джебхат ан-Нусра". Источники сообщают о нарушении перемирия.