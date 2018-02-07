Богатейшие люди мира потеряли за день $114 млрд

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На $114 млрд обеднели 500 богатейших людей мира за один день, произошло это после рекордного падения американских рынков 5 февраля. Потери миллиардеров подсчитали в агентстве Bloomberg.

Отмечается, что больше всех пострадал основатель и глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт. По информации Bloomberg Billionaires Index, состояние Баффетта уменьшилось на $5,1 млрд. Компания Berkshire Hathaway является крупным акционером Wells Fargo & Co., стоимость которой упала на 9%.

На втором месте расположился основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг, он стал беднее на $3,6 млрд. Богатейший человек мира - основатель Amazon Джефф Безос - лишился за один день $3,3 млрд. За ними в списке разработчики и сооснователи поисковика Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, они потеряли по $2,3 млрд. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс потерял за понедельник $2,25 млрд.

В целом же, по данным Блумберга, топ-5 мировых миллиардеров не изменился: на первом месте Джефф Безос с состоянием $116 млрд, на втором - Билл Гейтс с состоянием $91,6 млрд, третья позиция у Уоррена Баффета - $85 млрд, на четвертой строчке Марк Цукерберг - $74,7 млрд, пятое место у владельца бренда Zara Амансио Ортега - $74 млрд.

Ранее сообщалось, что 5 февраля американский промышленный индекс Dow Jones Industrial Average рухнул на 1175 пунктов (4,6%) по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это рекордное дневное падение за всю историю. Обвал произошел на фоне заявлений Белого дома об успехах американской экономики.-0-