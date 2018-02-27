Бои в Восточной Гуте продолжаются, несмотря на резолюцию Совбеза - ООН

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бои в Восточной Гуте и обстрелы сирийской столицы из этого района продолжаются, что препятствует доставке гуманитарной помощи и эвакуации больных и раненых. Как передает ТАСС, об этом сообщил сегодня на брифинге в Женеве официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке.

"Бои продолжаются сегодня утром, согласно имеющимся у нас сообщениям. Продолжаются и обстрелы Дамаска из Восточной Гуты", - сказал Йенс Ларке.

Он также подчеркнул, что оценка ситуации довольно мрачная. "ООН готова немедленно направить гуманитарные конвои, а также провести экстренную эвакуацию сотен людей по медицинским мотивам, как только позволят условия", - заявил Йенс Ларке. По его словам, на данный момент таких условий нет.

Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию, требующую от сторон конфликта в Сирии прекратить боевые действия на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Документ поддержали все 15 государств - членов Совбеза. Согласно резолюции, перемирие не будет распространяться на военные операции против группировки "Исламское государство" и других террористических организаций.-0-