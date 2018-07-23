23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. случаев заболевания желтой лихорадкой зарегистрировано в Бразилии, сообщают информагентства.

По данным Минздрава Бразилии, с сентября 2017-го до середины мая нынешнего года зафиксировано 1 тыс. 266 случаев заражения, 415 из них закончились смертельно. Больше всего случаев зарегистрировано в штатах Минас-Жерайс, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

На сайте Роспотребнадзора со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения отмечается, что в настоящее время страна ведет борьбу с одной из самых тяжелых за последние десятилетия вспышек желтой лихорадки. Туристов просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Желтая лихорадка - опасная инфекционная природно-очаговая болезнь, которая распространяется через укусы комаров. При выезде в эпидемиологически неблагополучные страны рекомендуется получить однократную прививку. Она проводится как минимум за 10 дней до выезда. В Минске прививку можно сделать в 19-й центральной районной поликлинике Первомайского района, здесь выдадут сертификат международного образца.-0-