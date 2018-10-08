Более 10 тыс. человек пострадали на Шри-Ланке из-за ливней

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Шри-Ланку обрушились ливни, из-за стихии пострадали более 10 тыс. человек, сообщает индийская газета Business Standard.
Проливные дожди и сильный ветер нарушили привычный ритм жизни многих городов, из-за проливных дождей пришлось эвакуировать тысячи семей. Погибшими в результате разгула стихии считаются по меньшей мере четыре человека.
По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ливни продолжатся, только в некоторых районах страны уровень воды пойдет на спад.-0-
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