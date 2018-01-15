Более 100 человек пострадали при землетрясении в Перу

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате землетрясения в Перу пострадали 104 человека, сообщают информагентства со ссылкой на Национальный центр действий в чрезвычайных ситуациях Перу.

Сообщается, что больше всего раненых (89 человек) в результате землетрясения, зарегистрированного утром 14 января, в Арекипе. В Ике ранения получили 14 человек, еще один пострадал в Аякучо.

По данным Института геофизики Перу, магнитуда землетрясения составила 6,8, эпицентр землетрясения находился в провинции Каравели региона Арекипа. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.-0-