Более 100 школьников отравились угарным газом на дискотеке в Кыргызстане

28 декабря, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Более 100 школьников отравились угарным газом на дискотеке в селе Кегети Чуйской области Кыргызстана. Об этом агентству "Кабар" сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Кыргызстана.

"В результате отравления угарным газом в Чуйскую территориальную больницу обратились 110 человек, 4 из них учителя", - говорится в сообщении. В минздраве Кыргызстана проинформировали, что трое школьников находятся в реанимации в состоянии средний тяжести, еще 38 помещены в стационар.

По данным ведомства, 27 декабря учащиеся 7-8 классов организовали дискотеку в спортзале школы. Из-за отключения электроэнергии они использовали генератор. Но вскоре дети и взрослые, находившиеся в спортзале, почувствовали первые признаки недомогания: головную боль, головокружение, тошноту.-0-