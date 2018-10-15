Более 100 тыс. человек пострадали из-за некачественной воды в иракской провинции Басра

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число отравившихся некачественной питьевой водой в иракской провинции Басра выросло до 111 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный новостной портал Al Baghdadia.
Среди отравившихся - посол Евросоюза в Ираке Рамон Блекуа.
Еще в начале августа южная провинция страны, где расположен самый густонаселенный город Ирака после Багдада Басра, столкнулась с острой проблемой нехватки воды и перебоев с поставками электроэнергии населению.
Недовольные ситуацией жители организовали акции протеста, которые вылились в начале сентября в беспорядки и акты вандализма, погибли не менее 10 человек.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4663 BYN
|2.455 BYN
|2.465 BYN
|USD
|2.1261 BYN
|2.125 BYN
|2.13 BYN
|RUB
|3.2227 BYN
|3.21 BYN
|3.23 BYN