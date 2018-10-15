Более 100 тыс. человек пострадали из-за некачественной воды в иракской провинции Басра

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число отравившихся некачественной питьевой водой в иракской провинции Басра выросло до 111 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный новостной портал Al Baghdadia.

Среди отравившихся - посол Евросоюза в Ираке Рамон Блекуа.

Еще в начале августа южная провинция страны, где расположен самый густонаселенный город Ирака после Багдада Басра, столкнулась с острой проблемой нехватки воды и перебоев с поставками электроэнергии населению.

Недовольные ситуацией жители организовали акции протеста, которые вылились в начале сентября в беспорядки и акты вандализма, погибли не менее 10 человек.-0-