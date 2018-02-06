Более 110 человек пострадали на Тайване из-за землетрясения

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 110 человек пострадали на Тайване в Китае из-за землетрясения, сообщают информагентства.
Землетрясение магнитудой 6,4 случилось на востоке, после этого были зафиксированы два афтершока меньшей силы. В настоящее время в районе происшествия работают спасатели и медики. В спасательной операции задействованы и военнослужащие.
В результате землетрясения оказались сильно повреждены высотные здания, дороги и мосты. Частично обрушился один из отелей, в котором оказались заблокированы около 30 человек.-0-
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