Более 1,2 тыс. человек погибли в Индонезии при землетрясения и цунами

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индонезии от землетрясения и цунами погибли более 1,2 тыс. человек. Такие данные опубликовало Национальное агентство по поиску и спасению, сообщает газета The Straits Times.

Лукашенко выразил соболезнования в связи с разрушительными землетрясениями и цунами в Индонезии Глава государства подчеркнул, что известие о разрушениях и многочисленных жертвах этих трагедий в Беларуси восприняли с глубокой болью и печалью.

От стихии пострадал остров Сулавеси. Спасатели ожидают, что число жертв увеличится. Начали поступать данные из района Дунгала, где находился очаг землетрясения магнитудой 7,4. Ранее говорилось о 832 погибших в городе Палу, ранения получили более 900 человек.

Как сообщалось, первые толчки магнитудой 7,4 были зафиксированы в Индонезии 28 сентября, затем последовали еще около 130, магнитуда некоторых составляла 5,2. Высота волн возникшего цунами накрывала людей, вода сносила постройки и транспорт. Приборы не сумели зафиксировать приближение стихии.-0-