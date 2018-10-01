Более 1,2 тыс. человек погибли в Индонезии при землетрясения и цунами

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индонезии от землетрясения и цунами погибли более 1,2 тыс. человек. Такие данные опубликовало Национальное агентство по поиску и спасению, сообщает газета The Straits Times.
От стихии пострадал остров Сулавеси. Спасатели ожидают, что число жертв увеличится. Начали поступать данные из района Дунгала, где находился очаг землетрясения магнитудой 7,4. Ранее говорилось о 832 погибших в городе Палу, ранения получили более 900 человек.
Как сообщалось, первые толчки магнитудой 7,4 были зафиксированы в Индонезии 28 сентября, затем последовали еще около 130, магнитуда некоторых составляла 5,2. Высота волн возникшего цунами накрывала людей, вода сносила постройки и транспорт. Приборы не сумели зафиксировать приближение стихии.-0-
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