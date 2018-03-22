Более 124 млн человек в мире страдают от дефицита продовольствия

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 124 млн человек в 51 стране испытывают дефицит продовольствия и нуждаются в гуманитарной помощи. Эти данные опубликованы в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) за 2017 год.

В докладе организации отмечается, что число голодающих увеличилось на 11 млн по сравнению с 2016 годом.

По данным специалистов, основными факторами острого дефицита продовольствия являются вооруженные конфликты и неблагоприятный засушливый климат.

Установлено, что в 60% случаев острый продовольственный кризис был вызван военными действиями. По этой причине в мире от голода страдает 74 млн человек. По прогнозам экспертов, эта тенденция сохранится в 2018 году, затронув Афганистан, Центральноафриканскую Республику, Демократическую Республику Конго, Нигерию, Южный Судан, Сирию и Йемен, а также Ливию и центральный Сахель (Мали и Нигер).-0-