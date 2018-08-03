Более 130 тыс. человек эвакуировали в Шанхае из-за тайфуна

Более 130 тыс. человек были эвакуированы из-за тайфуна "Джондари", который сегодня обрушился на Шанхай. Об этом сообщило агентство Associated Press.
На данный момент в аэропортах Шанхая уже отменен 151 рейс. Закрыты более 100 городских парков.
Власти города ранее объявляли повышенный оранжевый уровень опасности. За одну ночь в центральной и южной части города прошли сильнейшие ливни. В некоторых районах мегаполиса выпало более 88 мм осадков.
"Джондари" уже второй тайфун за две недели в КНР, который наносит серьезный вред городу. За месяц это уже двенадцатый тайфун в стране.
Ранее "Джондари" обрушился на Японию. Там от стихии пострадало более 20 человек.
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