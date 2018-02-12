Более 170 тыс. зрителей уже посетили олимпийские соревнования

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 170 тыс. зрителей уже посетили соревнования зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщают информагентства со ссылкой на директора по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марка Адамса.
На данный момент на олимпийские соревнования продано более 84% билетов. Представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю отметил, что это вполне сопоставимо с предыдущими Олимпийскими играми.
Соревновательная часть Олимпиады стартовала 8 февраля, официальное открытие состоялось 9 февраля.-0-
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