Более 20 человек госпитализированы из-за пожара в тоннеле в Республике Корея

22 июня, Ульсан /БЕЛТА - Ренхап/. Из-за возгорания грузовика в тоннеле между городами Ульсан и Пхохан на юго-востоке Республики Корея сегодня были госпитализированы по меньшей мере 22 человека. Об этом сообщает представитель противопожарной службы.
По официальным данным, все пострадавшие отравились дымом, угрозы для их жизни нет. В тоннеле могут оставаться люди, поисково-спасательная операция продолжается.
Огонь вспыхнул в 12.27 по местному времени (06.27 по минскому), через час его удалось потушить.-0-
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