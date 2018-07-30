Более 20 человек пострадали при столкновении автобуса с виадуком в Шанхае

Автобус задел пролет виадука в Шанхае. В результате пострадал 21 человек. Об этом сообщает 29 июля информационный портал Sina.

Все пострадавшие - бортпроводники авиакомпании China Eastern ("Китайские восточные авиалинии").

Согласно материалам следствия, водитель автобуса нарушил правила дорожного движения и выехал на трассу, предназначенную только для средств передвижения высотой не более 2,5 м. В момент ДТП водитель автобуса не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, они направлены в больницу.