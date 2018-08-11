Более 20 тыс. человек эвакуированы по причине лесного пожара в пригороде Лос-Анджелеса

Природный пожар к югу от Лос-Анджелеса (штат Калифорния) уничтожил не менее 13 домов, из пожароопасных районов эвакуированы более 20 тыс. человек. Об этом сообщает Associated Press.

Возгорание занимает площадь около 80 кв. км. Борьбу с огнем ведут более 1,5 тыс. пожарных. Пламя удалось локализовать примерно на 30%.

Губернатор штата Калифорния Джерри Браун ввел в округах Ориндж и Риверсайд, наиболее терпящих от стихии, чрезвычайное положение.

На территории Калифорнии зафиксировано в общей сложности не менее 17 крупных пожаров на совокупной площади около 1,8 тыс. кв. км. В борьбе с огнем задействовано более 14 тыс. пожарных из 18 штатов США, Австралии и Новой Зеландии.

Из-за пожаров в Калифорнии погибло, по разным данным, от восьми до 10 человек.