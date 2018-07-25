25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 человек погибли за один день в Сирии из-за терактов, сообщают информагентства.

Серия терактов произошла 25 июля в южной провинции страны - Эс-Сувейда. Один из взрывов прогремел в районе овощного рынка. По сообщениям властей, двух боевиков удалось застрелить до того, как они взорвали пояса смертников.

Ранения получили еще около 200 человек. Известно, что террористам удалось захватить заложников, однако информации об их точном количестве пока не поступало.

Ответственность за серию нападений взяла на себя группировка "Исламское государство".-0-